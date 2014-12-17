Путін поки не коментує ситуацію з рублем

Путін висловиться на підсумковій прес-конференції, яка відбудеться 18 грудня. Очікується, що велика частина питань журналістів буде присвячена економічної ситуації в країні.

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Раніше Пєсков заявив, що президент РФ Путінне буде спеціально проводити зустріч з міністрами, так як "знаходиться в постійному контакті з урядом". Напередодні прем'єр-міністр скликав нараду, темою якого стала фінансово-економічна ситуація в країні, за інформацією Комерсанта повідомляє Росбалт.

На думку Пєскова, обвал рубля викликаний "емоціями і спекулятивними настроями".

Між тим, офіційний курс долара США, встановлений Банком Росії з 18 грудня, підвищений відразу на 6,6 руб. до 67,7851 руб. Курс євро додав 8,4 руб. і з завтрашнього дня складе 84,5890 руб. Таким чином, офіційні курси долара і євро оновили історичні максимуми, зафіксовані напередодні.