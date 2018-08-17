"До Москви будуть тільки ведмеді ходити": заява українського міністра спричинила істерику на росТБ (відео)

У Росії нервово відреагували на заяву українського міністра про обмеження сполучення з РФ.

Радник директора Федеральної служби військ Національної гвардії Росії Олександр Хінштейн вкрай нервово відреагував на заяву міністра інфраструктури України Володимира Омеляна про те, що до Москви незабаром будуть ходити тільки ведмеді.

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Цей сарказм українського чиновника стосувався ініціативи про скасування залізничного сполучення України з країною-агресором. Яскравий тролінг зачепив росіянина за живе, і він перейшов на відверті погрози в ефірі пропагандистської програми на телеканалі "Россия 1", передає "Обозреватель".

Зокрема,він звинуватив українську сторону в роздуванні русофобії та істерії й нахабно вимагав ставитися до країни-агресора з повагою за будь-яких обставин.

"Повірити в перспективу ходіння вулицями Москви самих ведмедів може тільки людина психічно нестійка. Я вважаю, що ніхто, навіть з людей, які не люблять нашу країну, сприймають Росію як головного противника, серйозно ніколи в таке не повірить. Якщо ви дійсно ставитеся до нас, як до свого ворога, — це ваше право. Але, будь ласка, ви ставтеся до нас з повагою, тому що недооцінювати супротивника — це перший шлях до поразки", — загрозливо звернувся Хінштейн до українців.

Нагадаємо, 16 серпня міністр інфраструктури Володимир Омелян анонсував нові обмеження в сполученні з Росією. "Сьогодні підписав один історичний документ. До Москви будуть тільки ведмеді ходити, як в старі добрі часи", – написав міністр на своїй сторінці у Facebook.