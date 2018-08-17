Кабмін "таємно" зібрався без Гройсмана

Громадськість про засідання не повідомляли, трансляції не було.

Кабінет міністрів провів позачергове засідання без прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

Про це "Українській правді" повідомили джерела в уряді.

"Головував Кубів (перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів – ред.). За дорученням прем‘єра", – уточнив співрозмовник.

Громадськість про засідання не повідомляли, трансляції не було. Однак, як стверджують співрозмовники, воно не було закритим.

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За словами співрозмовника, членам Кабміну повідомили напередодні, 16 серпня ввечері.

На засіданні розглядались питання стосовно проведення Дня Незалежності, фінансування шахт та заборгованості шахтарям.

"Якесь дивне засідання", – додав один із членів уряду.

Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман з 5 по 17 серпня перебуває у відпустці.

До цього Кабінет міністрів не проводив свої засідання з 26 липня. На сайті Урядового порталу найближчих анонсів засідання Кабміну немає.