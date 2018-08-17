Очолювані Росією сили більше не зможуть безкарно завдавати ударів: США передали Україні контрбатарейні радари

З 2014 року Штати вже надали Україні допомоги у галузі безпеки на суму понад 1 мільярд доларів.

Сполучені Штати Америки передали ЗСУ ще дві станції контрбатарейної боротьби AN/TPQ-36 для військових автомобілів «Хаммер».

Церемонію вручення Збройним силам України американських радарів транслювалася телеканалом UA:TV у Facebook.

Посол США в Україні Марі Йованович, що була присутня на церемонії, сказала, що загалом США передали Україні вже 11 таких станцій.

За її словами, ці радари дозволять ЗСУ запобігти жертвам серед мирного населення від ворожих обстрілів.

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"Очолювані Росією сили більше не зможуть безкарно завдавати ударів по мирному населенню та Збройних силах України. Радари AN/TPQ-36 дозволяють чітко визначити та надати необхідну інформацію для артилерійських підрозділів Збройних сил України для того, щоби вони вражали позиції та ворожі сили, уникаючи супутнього руйнування", - наголосила посол.

Також Йованович сказала, що певна кількість контрбатарейних радарів вже розгорнуті на сході України для покращення можливостей ЗСУ з метою виявлення та реагування на вогонь противника.

Йованович наголосила, що ці радари є "надзвичайно важливою частиною допомоги у галузі безпеки у розмірі більш як 1 млрд доларів, наданих Україні з 2014 року".

Посол наголосила, що США надають Україні цю допомогу, бо віддані позиції допомагати Україні захищати її суверенітет і територіальну цілісність.

"І ми будемо продовжувати надалі співпрацювати зі Збройними силами України, аби допомагати посилювати їхній воєнний потенціал", - заявила Йованович.

Як повідомляв УНІАН, раніше Держдеп заявив, що Росія зобов'язана вивести свої війська з України.