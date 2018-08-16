Росія зобов'язана вивести свої війська з України - Держдеп

Американські дипломати закликали РФ повністю виконати Мінські угоди.

У Держдепі США заявили, що Росія організувала конфлікт на Донбасі і зобов'язана вивести свої війська з України.

Читайте такожДії Росії в Азовському морі є спробою дестабілізувати Україну - Держдеп

Про це написала спікер Державного департаменту США Гізер Ноєрт на своїй сторінці в Twitter.

"Спостерігачі СММ ОБСЄ у зоні конфлікту помітили чотири нові російські системи радіоелектронної боротьби на сході України - більше свідчень того, що російські військові організували конфлікт на Донбасі. Росія повинна повністю втілити Мінські угоди та вивести свої сили з України", - наголосила представник Держдепу.

.@OSCE_SMM conflict monitors spotted four new Russian electronic warfare systems in eastern #Ukraine -- more evidence Russia’s military is orchestrating the conflict in the Donbas. #Russia must fully implement the Minsk agreements and pull its forces out of Ukraine. — Heather Nauert (@statedeptspox) August 15, 2018

Як повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей спостерігачі СММ ОБСЄ виявили десятки танків та артилерійських систем, розміщених поза межами визначених ділянок відведення, а також засоби протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

Зокрема, мова йде про чотири новітні комплекси радіоелектронної боротьби російського виробництва: РБ-341В «Леєр-3», 1Л269 «Красуха-2», РБ-109А «Билина» та спеціальний комплекс для постановки перешкод безпілотним літальним апаратам «Репелент-1».