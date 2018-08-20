Представник президента в Криму підтримав припинення транспортного сполучення України з РФ

В той же час, про припинення автобусного сполучення з окупованим Кримом не йдеться, оскільки півострів є українською територією.

Представництво президента України в Автономній Республіці Крим підтримує припинення залізничного та автобусного сполучення міст материкової України з містами Російської Федерації.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявили постійний представник президента в АРК Борис Бабін та його перший заступник Ізет Гданов.

"Ми підтримуємо Міністерство інфраструктури України щодо пропозиції про припинення залізничного сполучення материкової частини України і Російської Федерації. Також є пропозиція про припинення автобусного сполучення з материковою частиною України до міст Російської Федерації", - сказав Гданов.

При цьому не йдеться про припинення автобусного сполучення з тимчасово окупованим Кримом, тому що півострів є українською територією, громадяни якої потребують захисту Української держави.

"Ми фактично у стані війни. Російська Федерація - окупант та агресор, тому маємо вживати заходів реагування як держава, територія якої фактично захоплена Російською Федерацією", - наголосив Гданов.

"Ми спостерігаємо, що кожного тижня іде збільшення кількості рейсів від материкової частини України до Росії, тому що є так звана угода між Україною та Росією щодо налагодження сполучення. Як ви вже знаєте, у нас немає авіаційного сполучення з Росією, маємо на увазі материкову частину України, тому яка доцільність залізничного сполучення? Яка доцільність автобусного сполучення?", - запитав Гданов.

"Це питання безпеки як території, так і наших громадян. Та взагалі, окупант повинен знати, що поки він не буде поважати міжнародні норми та кордони інших держав, Україна, Європейський Союз і Сполучені Штати Америки будуть реагувати на це, і будемо змушувати Росію поважати норми закону", - сказав Гданов.

У свою чергу Бабін додав: "Питають: а до чого тут Крим?". "Можу відповісти: коли ми поставили питання про організацію безпечного легального залізничного сполучення між містом Київ та містом Вадим (проміжна залізнична станція, розташована в Херсонській області у селі Преображенка між Каланчаком та Армянськом - УНІАН), досі ми такого легального сполучення від "Укрзалізниці" не побачили, і це дуже нас турбує", - сказав Бабін.

"Водночас, дуже важко це співставити з наявністю десятків щоденних поїздів до держави-агресора, на які є ресурс, вагони і можливості. Так само щодо автобусних перевезень...", - додав Бабін.

Як повідомляв УНІАН, міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що його відомство подало на розгляд уряду комплекс заходів з протидії агресії Російської Федерації, яким, зокрема, пропонується припинення пасажирського залізничного сполучення з Росією.

При тому, пізніше міністр заявив, що припинення залізничних вантажних перевезень з Російською Федерацією не буде, оскільки вантажні перевезення регулюються зобов'язаннями в рамках Світової організації торгівлі.