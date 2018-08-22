"Святі для України речі" не обговорюються: Кравчук розповів, які права Київ може запропонувати ОРДЛО

Екс-президент зазначив, що можна сідати за стіл переговорів з Росією, коли буде зрозуміло, що такі питання, як територіальна цілісність України, не обговорюються.

Перший президент України Леонід Кравчук вважає, що проблему Донбасу можна вирішити наданням регіону рис автономії.

Таку думку екс-президент висловив у своїй колонці на сайті «Главред».

«У нас іноді говорять, що проблему вирішить федералізація. Я - проти федералізації України. Бо федералізація цих районів не може бути окремим, тобто, не вийде зробити так, щоб одні райони були федералізованими, а інші - ні. Федералізація охопить всю Україну. Це неприйнятно. А ось питання автономізації можна розглядати. Адже автономія не є скрізь однаковою, вона відрізняється. Автономія в одній країні відрізняється від автономії в іншій країні. Які риси автономії, ми можемо запропонувати цим територіям, ми можемо обговорювати, якщо (!) від початку червоним олівцем буде записано: "Питання територіальної цілісності, суверенітету, незалежності, недоторканності кордонів на обговорення не виносяться"», – вважає Кравчук.

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Він зазначив, що можна сідати за стіл переговорів з Росією, з ким завгодно, коли буде зрозуміло, що такі питання, як територіальна цілісність країни не обговорюються, бо це - святі для України речі, це наша земля. А все, що стосується організації життя та влади на Донбасі, на думку екс-президента, можна обговорювати.

Від додав, що ОРДЛО можна було б надати повноваження вирішувати самостійно всі питання, крім тих, які стосуються територіальної цілісності, суверенітету, охорони території, армії, поліції, служби безпеки та міжнародних питань. «Адже все це – справа центру», – підкреслив Кравчук.