У Раді зареєстровано ще один законопроект про заборону пропаганди комуністичної ідеології
16:09, 18 грудня 2014Політика
4 0
У Верховній Раді зарестровано ще один законопроект про заборону пропаганди комуністичної ідеології.
У Раді зареєстровано ще один проект закону про пропаганду комуністичної ідеології / Фото УНІАН
Народні депутати від партії "Народний фронт" Олександр Турчинов, Сергій Пашинський та Вікторія Сюмар зареєстрували у Верховній Раді проект закону про заборону пропаганди комуністичної ідеології в Україні (№ 1222-1).
Читайте такожНаливайченко вважає, що діяльність КПУ треба заборонити Тексту законопроекту на сайті парламенту поки що немає.
3 грудня аналогічний законопроект "Про заборону комуністичної ідеології в Україні" (№ 1222) зареєструвала у парламенті група позафракційних народних депутатів-"свободівців".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter