У Раді зареєстровано ще один законопроект про заборону пропаганди комуністичної ідеології

Народні депутати від партії "Народний фронт" Олександр Турчинов, Сергій Пашинський та Вікторія Сюмар зареєстрували у Верховній Раді проект закону про заборону пропаганди комуністичної ідеології в Україні (№ 1222-1).

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3 грудня аналогічний законопроект "Про заборону комуністичної ідеології в Україні" (№ 1222) зареєструвала у парламенті група позафракційних народних депутатів-"свободівців".