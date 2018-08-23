Експерт пояснив, що може стати причиною перенесення президентських виборів

За словами експерта, з юридичної точки зору, в Україні існує суперечність між п'ятирічним терміном завершення повноважень президента і конституційною датою проведення наступних виборів глави держави.

В Україні, з юридичної точки зору, існує суперечність між п'ятирічним терміном завершення повноважень президента і конституційною датою проведення наступних виборів глави держави.

Про це в коментарі УНІАН заявив голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

Коментуючи інформацію народного депутата Леоніда Ємця (фракція «Народний фронт») про підготовку подання до Конституційного суду з метою перенесення дати виборів президента, експерт сказав, що йому про це невідомо. Однак він висловив думку, що «Леонід Ємець озвучує або якісь ідеї, проекти щодо цього, або чутки».

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Фесенко пояснив, що у разі обрання нового президента наприкінці квітня, строк дії президентських повноважень Порошенка ще не завершиться.

«В принципі, тут є певна проблема, є проміжок між, скажімо так, терміном п'ять років повноважень президента і конституційною датою проведення президентських виборів. Тут є певна проблема - розрив у конституційних термінах буквально в тиждень, два, з точки зору, коли має набути повноважень новий президент, якщо він буде обраний наприкінці квітня, і закінченням повноважень нинішнього президента», - пояснив Фесенко.

«З формальної точки зору, є певна проблема, і, можливо, є сенс звернутися до Конституційного суду, щоб він визначив, як виходити з цього протиріччя», - додав експерт.

При цьому, на думку експерта, непринципово, коли саме відбудуться вибори.

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«Я не знаю, що в цьому поданні може бути, але, коли проводити перший тур виборів - наприкінці квітня, або наприкінці травня, на мій погляд, це не дуже принципово, з точки зору, наприклад, визначення ситуації... Там розрив не стільки по датах, а саме розрив у конституційних процедурах, коли мають розпочатися повноваження нового президента і закінчитися повноваження нинішнього президента», - заявив Фесенко.

Він сказав, що, скоріше, треба розібратися саме з цим питанням. «Розрив у два місяці, на мій погляд, на результати виборів принципово не вплине», - наголосив експерт.

Як повідомляв УНІАН, раніше перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець заявив, що до Конституційного суду готується подання щодо перенесення дати виборів президента України.

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Наступні вибори президента України повинні відбутися 31 березня 2019 року. Порядок виборів президента визначається відповідними статтями чинної Конституції України, а також законом України «Про вибори президента України».

Попередні вибори президента України спочатку були заплановані як чергові на 2015 рік, але призначені на більш ранній термін у зв'язку з відстороненням Верховною Радою Віктора Януковича з поста президента 22 лютого 2014 року. Таким чином, позачергові вибори президента України пройшли 25 травня 2014 року.

Нинішній президент Петро Порошенко склав присягу 7 червня 2014 року.