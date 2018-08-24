Чому не слід переносити дату президентських виборів

Останнім часом в інтернет-просторі почали обговорювати можливе перенесення дати чергових президентських виборів, запланованих на 31 березня 2019 року. Мовляв, оскільки чинний керманич Петро Порошенко був обраний на позачергових виборах 25 травня 2014 року, то, відповідно до статті 104 Конституції України, початком його конституційних повноважень вважається дата складання присяги у парламенті – 7 червня 2014 року. Тому і вибори повинні відбутися після закінчення строку цих повноважень, 9 червня 2019 року.

Якщо президент вважатиме, що у нього є право ще на місяць продовжити свої повноваження, то йому доведеться звернутися до Конституційного суду. Коли подібне рішення виносилося у 2010 році під час антиконституційного перевороту, депутати внесли зміни до Конституції, серед яких було гнучке формулювання, що вибори мають проводитися в останню неділю останнього місяця п’ятого року повноважень президента. Але я переконаний, що у даному випадку, за чинною редакцією, чергові вибори мають відбуватися в останню неділю березня, як це сказано у 103 статті Конституції України.

Якщо президент вважатиме, що у нього є право ще на місяць продовжити свої повноваження, то йому доведеться звернутися до Конституційного суду

Крім того, є й історичні нюанси. Коли приймалася Конституція 1996 року, то у перехідних положеннях було сказано, що вибори у Верховну Раду і вибори президента вже мали відбутися згідно із прийнятою редакцією. У результаті, вийшло так, що Леонід Кучма у 1994 році обирався у березні, а присягу складав у квітні. Однак після прийняття Конституції 1996 року, коли він обирався вже в 1999 році, вибори проходили вже за цим Основним законом – у жовтні. Відтак, його повноваження тобі були «перетягнуті» на півроку. Втім, у тому випадку це було конституційно.

Зараз, у випадку з Порошенком, його повноваження можуть скоротитися. І то - лише на місяць. Адже, якщо проводити вибори відповідно до Конституції, то новому президенту треба буде складати присягу протягом 30 днів, тобто не пізніше кінця квітня.

Варто також розуміти, що березень – це одна політична ситуація, а червень, коли працюючі люди йдуть у відпустки, закінчується навчальний рік і тому дехто, можливо, не захоче брати участь у голосуванні, - ситуація зовсім інша.

Втім, потурати політичним розрахункам тих чи інших учасників перегонів не можна. Тобто, коли мова заходить про вибори за попередньою гнучкою формулою (в останню неділю останнього місяця п’ятого року повноважень президента), президент подовжує свій строк. І в такому разі президент порушить Конституцію.

Усі розмови про перенесення цієї дати – це елементи політичної гри

Хоча Порошенко й обирався у президенти на позачергових виборах, але він має підкорятися тому, про що говорить остання частина 103 статті Основного закону – в Конституції, в головному законі країни, чітко вказана дата для чергових виборів (в останню неділю березня). А усі розмови про перенесення цієї дати – це елементи політичної гри і не мають братися до уваги. Інакше ми ризикуємо перетворити конституційні положення у необов’язкові для виконання.

Віктор Мусіяка, професор права, доктор юридичних наук, науковий консультант Центру Разумкова з правових питань