Україна та Грузія повинні стати членами НАТО - голова МЗС Латвії

"Те, що відбулося в Грузії в 2008 році, а потім в Україні, переконує нас в тому, що ми повинні робити все, аби це не повторилося", - сказав міністр.

Україна і Грузія захищають безпеку Європи, тому мають стати повноцінними членами НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс, передає "Польське радіо".

"Те, що відбулося в Грузії в 2008 році, а потім в Україні, переконує нас в тому, що ми повинні робити все, аби це не повторилося", - сказав він.

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Реакція ЄС на російську агресію проти Грузії була "великою помилкою", вважає дипломат. "Дуже важливо, аби ми нагадали світу, що сталося 10 років тому, що міжнародне право і порядок були порушені", - зазначив Рінкевичс.

Міністр підкреслив: Латвія, Литва і Польща хочуть, щоб Київ та Тбілісі стали членами НАТО.

У свою чергу, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс додав, що, на жаль, війна в Грузії в 2008 році "не сколихнула світ".

"Тому ми хочемо нагадати про те, що сталося. Ми повинні підтримувати фундаментальну позицію, щоб агресор виконував міжнародні зобов’язання", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше в МЗС Угорщини заявили, що Україна сама винна у своїх проблемах зі вступом до ЄС та НАТО.