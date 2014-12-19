Меркель назвала умови для скасування санкцій проти Росії

Санкції Євросоюзу проти Росії скасують лише після усунення причин для їхнього введення, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель після саміту ЄС у Брюсселі, передає dw.de.

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За словами Ангели Меркель, ЄС готовий до подальших переговорів з Москвою щодо деескалації конфлікту в Україні. Вона також вказала на те, що президент Росії Володимир Путін пообіцяв збереження територіальної цілісності України, але висновки зроблять згідно з його діями.

У довготерміновій перспективі канцлер не виключила економічної співпраці з Євразійським економічним союзом. Ангела Меркель наголосила, що це можливо у випадку "стабільного прогресу у виконанні мінських домовленостей" щодо врегулювання кризи на Донбасі. Вона додала, що ЄС не має "нічого проти того, щоб разом з Росією, Білоруссю та Казахстаном прагнути до більшого спільного економічного простору".