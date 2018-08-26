На Донбас вилетіли 80 українських дипломатів (фото)

Дипломати почали ділитись фото з аеродрому у соцмережах.

У рамках цьогорічної конференції закордонних послів України 80 представників дипломатичної служби вилетіли на схід України, в зону проведення операції ОС.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

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Зазначається, що на конференцію з’їхались українські посли з усього світу, аби обговорити досвід та проблемні аспекти у дипломатичній роботі. Напередодні відбулась перша частина заходу, в рамках якої керівники закордонних дипустанов та самостійних підрозділів апарату обговорювали виклики та завдання, що стоять перед дипломатичною службою України.

Практичною частиною наради став виїзд в зону бойових дій разом з військовими. Дипломати почали ділитись фото з аеродрому в соцмережах.

Дещо незвична дипломатична місія: разом з нашими військовими посли вилітають на лінію фронту pic.twitter.com/1LqQm4Hold — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 26 августа 2018 г.

Нагадаємо, у червні президент України Петро Порошенко підписав закон про дипломатичну службу.