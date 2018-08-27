Засновник культової Pink Floyd потрапив до бази даних «Миротворця»

Музикантові закидають антиукраїнську пропаганду, замах на територіальну цілісність України та участь у спробах легалізації анексії Криму РФ.

Британський рок-музикант, засновник і лідер легендарного гурту Pink Floyd Роджер Уотерс, який заявив, що "Росія має всі права" на окупований Севастополь, потрапив до бази даних сайту «Миротворець».

Картка Уотерса з'явилась в розділі «Чистилище» на сайті центру.

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Згідно з внесеними даними, музиканту закидають антиукраїнську пропаганду, замах на територіальну цілісність України та участь у спробах легалізації анексії Криму РФ.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв'ю виданню «Известия» Роджер Уотерс заявив, що "існує безліч договорів і паперів, за якими Росія має всі права на окупований Севастополь", а перемога Євромайдану була "спланована Вашингтоном".

Рік тому Уотерс в інтерв'ю одному з пропагандистських ресурсів висловлював симпатію президенту РФ Володимиру Путіну.