Російські дипломати розповсюджували фейк про збиття українськими військовими вертольоту з послами ЄС

Посол України заявив, що візит відбувся успішно і європейській стороні стало краще відомо про роль РФ у війні на Донбасі.

Представник України при ЄС Микола Точицький заявляє, що дипломати Російської Федерації у червні намагалися зірвати візит делегації політико-безпекового комітету Європейського Союзу на Донбас розповсюджуючи дезінформацію про те, що українські військові нібито будуть збивати вертоліт з послами ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат сказав у Києві під час засідання прес-клубу МЗС.

Він розповів, що російська сторона намагалася зірвати візит делегації європейських дипломатів і чиновників на Донбас, який відбувся 13-15 червня.

"Цей візит супроводжувався черговим спалахом гібридної війни, яку веде Російська Федерація. Буквально за день до візиту послів політико-безпекового комітету 28 країн-членів, на шпальтах так званих "ДНР" і "ЛНР" з'явилася інформація про те, що Україна свідомо збиватиме один із гвинтокрилів, на якому будуть посли політико-безпекового комітету для того, щоб звинуватити або "ДНР" або Росію у такого роду терористичних актах", - сказав посол.

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"Саме головне, що Російська Федерація пішла далі цього всього. Російський представник при ОБСЄ передзвонив деяким своїм колегам, і в тому числі з Європейського Союзу, і повідомив про те, що дійсно він володіє оперативною інформацією, що українці "будуть" вчиняти свого роду теракт", - заявив Точицький.

У цьому зв'язку посол сказав, що йому та представникам української влади довелося витратити майже добу для того, аби зробити так, щоб цей візит відбувся.

"Він відбувся. Він був успішний", - заявив Точицький.

"Завдяки цьому візиту багато таких речей як агресія, хто агресор, що таке миротворча операція ООН на Донбасі, уже увійшли у спільний документ між Україною і Європейським Союзом", - заявив дипломат.

За його словами, в останній момент українській стороні вдалося змінити маршрути польотів делегації комітету у складі 56 осіб, серед яких були 28 послів ЄС, представники МЗС України та Європейської Комісії і Європейської Ради на Донбас.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня президент Петро Порошенко обговорив з делегацією політико-безпекового Комітету Європейського Союзу ситуацію в зоні проведення операції Об’єднаних сил і перспективи розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.