Порошенко вимагає заборонити відправляти в зону АТО солдатів без підготовки
Президент України Петро Порошенко вважає за необхідне заборонити направлення до зони Антитерористичної операції на сході країни бійців без проведення повноцінної підготовки.
Про це глава держави заявив під час засідання Ради національної безпеки і оборони, передає кореспондент УНІАН.
Говорячи про нові хвилі мобілізації у 2015 році, президент зазначив: «Мобілізацію потрібно провести поетапно у визначені терміни і у визначених обсягах. Заборонити направлення до зони проведення АТО військових частин і підрозділів без повноцінної бойової підготовки призваного особового складу у відповідних навчальних центрах та без проведення бойового злагодження в складах розрахунків підрозділів безпосередньо на полігонах», -сказав Порошенко.
Також він додав, що проведення мобілізації дозволить вже в першому кварталі 2015 року забезпечити демобілізацію строковиків, призваних рік-півтора тому.