Порошенко вимагає заборонити відправляти в зону АТО солдатів без підготовки

Про це глава держави заявив під час засідання Ради національної безпеки і оборони, передає кореспондент УНІАН.

Говорячи про нові хвилі мобілізації у 2015 році, президент зазначив: «Мобілізацію потрібно провести поетапно у визначені терміни і у визначених обсягах. Заборонити направлення до зони проведення АТО військових частин і підрозділів без повноцінної бойової підготовки призваного особового складу у відповідних навчальних центрах та без проведення бойового злагодження в складах розрахунків підрозділів безпосередньо на полігонах», -сказав Порошенко.

Також він додав, що проведення мобілізації дозволить вже в першому кварталі 2015 року забезпечити демобілізацію строковиків, призваних рік-півтора тому.