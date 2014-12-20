Україна-2015: мобілізація, призов, оборонний бюджет та інші підсумки засідання РНБО

У засіданні взяв участь Президент України Петро Порошенко.

Мобілізація

Мобілізація в наступному році пройде в три етапи і триватиме з січня по серпень, повідомив голова РНБО Олександр Турчинов.

Перший етап почнеться 20 січня і триватиме 90 днів - до квітня. Другий – орієнтовно з квітня і триватиме 60 днів, а третій етап почнеться з червня і також продовжиться упродовж 60 днів.

В цьому році у нас відбулося три хвилі мобілізації. Тому постає актуальне питання щодо ротації наших героїв. Тому що не може бути така ситуація, коли одні й ті ж самі люди несуть на собі всі труднощі захисту батьківщини, а інша частина дивиться про них по телебаченню. Саме тому у 2015 році заплановано, що всі, хто не матиме бажання підписати контракт на продовження служби, вже як контрактники будуть поетапно звільнятися з лав Збройних Сил, Національної гвардії, тощо - Турчинов

Раніше представник Генерального штабу Збройних сил України, генерал-майор Олександр Размазнін повідомив, що під наступні хвилю мобілізації потраплять передусім "танкісти, артилеристи, оператори усіх систем, які у нас існують в усіх напрямках, ті, хто володіє ПЗРК, протитанковими комплексами", причому не тільки мобілізуватимуть вже готових спеціалістів, а й навчатимуть відповідним спеціальностям тих, хто їх не має.

Петро Порошенко окремо наголосив на тому, що в зону бойових дій мають направлятися тільки бійці, які пройшли достатній для цього вишкіл, а також зазначив, що для тих, хто перебуває на передовій, має бути введено "особливий" режим поденної оплати.

Призов

В Україні з 2015 року відновлять строкову службу в армії, повідомив Турчинов за підсумками засідання РНБО.

Термін служби складатиме півтора року, для тих, хто має вищу освіту - 1 рік. Призиватимуть чоловіків віком від 20 до 27 років.

Враховуючи достатньо складну ситуацію, ми будемо у наступному році будемо призивати не з 18 років, а з 20-ти: тобто під призов на строкову військову службу потраплятимуть молоді люди з 20 до 27 років. Хлопців по 18-19 років призивати не будемо - Турчинов

Президент України наголосив, що строковиків не повинні відправляти в зону АТО. "Це де-факто буде просто підготовка якісного резерву", - зазначив президент.

Оборонний бюджет і ОПК

Україна в 2015 році спрямує на оборону 5% ВВП - близько 86 мільярдів гривень. Зокрема, бюджет оборони складе 3% ВВП, і 2% - бюджет безпеки.

Це колосальне збільшення бюджету на даний напрямок - Турчинов

З цих 86 мільярдів, 80 мільярдів гривень будуть передбачені в загальних цифрах бюджету, і на 6 мільярдів уряд видаватиме державні гарантії під закупівлю озброєння, військової техніки та необхідних для збройних сил матеріально-технічних ресурсів в межах державного оборонного замовлення.

Те, чого бракує, але тільки те, чого бракує, можна купити за кордоном, тут над цими можливостями непогано попрацювала вітчизняна дипломатія. Можу сказати, що вперше ми будемо застосовувати використання режиму довгострокового кредитування з боку держав-постачальників під відповідні державні гарантії - Порошенко

Як розповів президент, підприємства оборонно-промислового комплексу повинні і далі працювати на зміцнення обороноздатності держави в посиленому режимі.

"Державні оборонні підприємства за моїм наказом і дорученням перейшли на цілодобову роботу... Я думаю, що знижувати темп сьогодні ажніяк не можна. Той графік, який був мною затверджений щодо відновлення боєздатності держави, його ми всі зобов'язані неухильно дотримуватися", - сказав він.

При цьому Порошенко додав, що в питанні оборони пріоритет повинен надаватися вітчизняному виробнику.

Загроза терактів і диверсій

Загроза тероризму та диверсій в Україні сьогодні зросла в рази, що вимагає відповідного посилення діяльності розвідувальних органів, заявив Президент і попросив секретаря РНБО на найближче засідання внести свої пропозиції з покращення координації і підвищення ефективності роботи розвідувальних органів. Зокрема, йшлося про можливі спроби зірвати майбутню мобілізацію.

Тут потрібна координація і урядової складової, і інформаційної безпеки, РНБО, і інформаційних підрозділів відповідних міністерств та відомств. Ні в якому разі ми не можемо допустити, щоб внаслідок інформаційної війни проти нашої держави вдалося відкрити другий фронт всередині країни проти мобілізації, проти здатності країни себе захищати - Порошенко

Крім того, за підсумками засідання Турчинов повідомив, що РНБО планує розглянути можливість жорсткого контролю виїзду громадян з окупованих районів Донбасу, аби уникнути потрапляння диверсантів і терористів на вільні території України.