Суд над Януковичем пішов на перерву до 13 вересня: обвинувачення просить для нього 15 років в’язниці

В свою чергу, адвокати за договором закликають безоплатного адвоката Рябовола взяти самовідвід, а сам державний захисник просить три місяці для вивчення матеріалів справи.

Сторона обвинувачення просить призначити покарання колишньому президенту України Віктору Януковичу, якого підозрюють у державній зраді, у вигляді 15 років позбавлення волі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося в промові прокурорів в рамках судових дебатів.

Після цього адвокати Януковича за договором закликали захисника Юрія Рябовола, призначеного екс-президенту судом, взяти самовідвід, оскільки Янукович відмовився від його послуг.

Сам Рябовол заявив, що для того, щоб виступити в судових дебатах, йому потрібно вивчити матеріали справи, і що для цього йому потрібно 3 місяці, оскільки справа налічує 75 томів.

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Крім того, адвокат за договором Олександр Байдик попросив 3 місяці для підготовки. Суд, порадившись на місці, вирішив надати 1 місяць для цих двох адвокатів для підготовки для виступу в дебатах. Після цього головуючий у справі суддя Владислав Дев’ятко оголосив перерву до 13 вересня. Він повідомив, що заплановані засідання для виступу адвокатів в судових дебатах це 13-14 вересня початок о 10.00 а також резервні дати 17-18 вересня, якщо за два дні дебати не завершаться.

Як повідомляв УНІАН, Януковичу інкримінують три статті Кримінального кодексу України: ст. 111 (державна зрада), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Сьогодні, 16 серпня, засідання суду у справі про держзраду Януковича розпочалося зі скандалу. До зали зайшов безоплатний адвокат із центру вторинної правової допомоги Рябовол. Адвокат за договором Сердюк почав вигукувати, що він має заяву від Януковича про заборону будь-якому безоплатному адвокату представляти його інтереси. Як зауважив Сердюк, він викличе поліцію.

Суперечка Сердюка із суддями тривала близько 5 хвилин. Після цього головуючий у справі суддя Дев’ятко оголосив перерву в засіданні на 15 хвилин та закликав судового розпорядника і поліцію забезпечити порядок в залі судових засідань. Суддя також додав, що адвокат Сердюк не бажає брати участь у судових дебатах, призначених на сьогоднішнє засідання.

Потім Сердюк заявив журналістам, що захисники Януковича мали намір сьогодні допитати свідків захисту - колишнього прем’єр-міністра Азарова та пілота гелікоптера Аркадія Ярощука, а прокурори, щоб не допустити цього, призначили державного адвоката і хочуть розпочати дебати.

Пізніше, прокурори все ж зачитали промову, проте жодного слова не було чути через перекрикування адвокатів Януковича.