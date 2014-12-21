Черговий російський "гумконвой" прибув на кордон
08:20, 21 грудня 2014Політика
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Колона МНС РФ вранці прибула на російсько-український кордон. Про це повідомили в управлінні організації інформування населення МНС.
REUTERS
"Колона з понад 180 машин розділилася на дві. Понад 90 автомобілів прибули на пункт пропуску "Донецьк" і стільки ж - на пункт пропуску "Матвєєв Курган" в Ростовській області", - сказав представник відомства.
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За його словами, митне оформлення вантажів вже почалося.
Як передають кор. ТАСС, вантажівки в'їжджають на прикордонні пункти пропуску, де їх перевіряють митники і прикордонники. Там також присутні співробітники прикордонної та митної служб України, а також представники місії ОБСЄ.
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