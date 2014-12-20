Десятий так званий «гумконвой» з Росії прибуде до Донецька в неділю

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на офіційного представника МНС РФ Олександра Дробишевського.

"Колона сформована і готова до відправки. У її складі понад 180 машин, які доставлять понад 1,4 тис. тонн гуманітарних вантажів, у тому числі понад 470 подарунків. Вона розділиться на дві, одна з яких відправиться в Донецьку і друга - в Луганську області, - уточнив Дробишевський.

Він зазначив, що РФ «заздалегідь повідомила українську сторону та міжнародні організації про відправку десятої колони».

Глава МНС Росії Володимир Пучков повідомив, що десята колона МНС Росії з гуманітарною допомогою для Донбасу відправиться 21 грудня з Ростовської області.

"Сьогодні завершується підготовка десятої гуманітарної колони (в Ростовській області), та завтра рано вранці вона відправиться (на Донбас)", - сказав міністр на зустрічі з особовим складом ГУ МНС по Самарській області. Серед вантажів - продукти харчування, будівельні матеріали, медикаменти, комплектуючі для енергетики, щоб "забезпечити нормальні умови життя людей у зимовий період".

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Як повідомляв УНІАН, українські митники готові оформити черговий російський так званий конвой, який може прийти до України завтра, 21 грудня, але за умови дотримання Росією всіх вимог міжнародного та українського законодавства з цього приводу, заявив заступник керівника інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.

Перший «гумконвой» в'їхав до України 22 серпня.

12 грудня Росія направила терористам на Донбас дев'яту «гумдопомогу».

У РНБО України заявляють, що всі ці «гуманітарні конвої», які Росія відправляє в Україну без її дозволу, «є тільки підтримкою озброєних людей». Головним чином, вантажівки завозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

За даними РНБО, російські вантажівки з «гуманітарного конвою», повертаючись до РФ, вивозили з українських заводів на Донбасі обладнання та вугілля. Крім того, на цих КамАЗах в Росію вивозили тіла убитих в Україні російських солдатів.