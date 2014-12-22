Експерт: Найвірогіднішим варіантом розвитку подій на Донбасі є заморожений конфлікт

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

«Я не очікую масштабної війни, вірогідність її 1-2%, вірогідність локального конфлікту тимчасового, можливо, навесні, десь відсотків 20-25%, найбільш вірогідний варіант - заморожений конфлікт», - сказав експерт.

Фесенко вважає, що продовження війни буде створювати проблему для всіх, хто втягнутий в цей конфлікт. «Від продовження війни не виграють, а програють всі, хто втягнутий в цей конфлікт. На сьогодні, на відміну від ситуації, яка була навесні, влітку, всі сторони, які мають причетність до цього конфлікту, зокрема і потенційні посередники, всі виступають за його припинення», - сказав Фесенко. На переконання експерта, це запорука того, що цей конфлікт поступово почне розв’язуватися.

Він також вважає, що теоретично не існує в природі ніякої формули миру на Донбасі. «Ніякого мирного врегулювання на Донбасі ні в наступному році, ні в перспективі не буде. Буде заморожений конфлікт», - сказав він.

Фесенко переконаний, що заморожений конфлікт відповідає інтересам практично всіх зацікавлених сторін. «Варіант заморожування конфлікту не є оптимальним виходом з кризи, він є меншим злом. Це менше зло влаштовує зараз практично всіх: і Путіна, і Порошенка, і Захід. Дуже зацікавлені в цьому візитери, які зараз відвідують Київ - Лукашенко і Назарбаєв»,- додав Фесенко.

Він не виключив можливості в наступному році тимчасової локальної ескалації конфлікту на Донбасі, тому що «може бути спокуса, причому з обох боків, через локальну війну і розширення сфери контролю на території в зоні конфлікту відволікти таким чином від соціально-економічних проблем, які будуть і у нас, і в Росії».

Можливість масштабної війни Фесенко оцінює як мінімальну. «Треба бути клінічним ідіотом в умовах, коли Росія стоїть на порозі дуже важкої фінансово-економічної кризи, починати масштабну війну. Масштабна війна з боку Росії проти України, по-перше, це ризик третьої світової війни… Я не вважаю Путіна клінічним ідіотом, я не думаю, що він хоче третьої світової війни», - сказав експерт.

Навпаки, переконаний Фесенко, тональність і політика президента Росії Володимира Путіна в останні місяці свідчить про те, що він буде проводити подвійну політику: з одного боку - жорстка риторика, а з іншого - пошук компромісів.

Читайте також"ДНР" не виплачує бойовикам платню із середини серпня – ЛисенкоВін нагадав, що будь-який масштабний конфлікт, агресія Росії, ескалація конфлікту проти України означатиме нову хвилю санкцій.

Експерт також зазначив, що масштабна війна Росії проти України не завершиться перемогою. «Навіть якщо Росія окупує половину України, вона стане Афганістаном для Росії», - додав експерт.