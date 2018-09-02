Симфонічний оркестр Уельса у серпні провів тур в окупованому Криму

Британські музиканти ігнорують протести української сторони, і заявляють, що у Криму «складна історія».

Симфонічний оркестр Уельса (Великобританія) спровокував дипломатичний скандал, провівши тур в окупованому Росією Криму.

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Як повідомляє Daily Mail, в серпні оркестр відіграв у шести окупованих містах Криму (зокрема – у Севастополі та Сімферополі) в ході 12-денного туру.

У зв'язку з цим посол України у Великобританії Наталія Галібаренко звинуватила музикантів в легітимізації незаконної анексії українського Криму Росією.

У своєму листі, підготовленому напередодні туру, український дипломат нагадала музикантам, що РФ перебуває під міжнародними санкціями ЄС, США та багатьох інших країн. Вона також закликала британців скасувати всі заходи на окупованій території України.

Тим не менш, тур відбувся, і музиканти не приховують свого захоплення з цього приводу, опублікувавши про нього повний звіт у соцмережах. На сайті оркестру зазначається, що з 13 по 24 серпня музиканти відвідали Москву, Краснодар та Крим.

Повідомляється також, що після повернення до Великобританії, оркестр отримав багато відгуків, "як позитивних, так і негативних". Більшість негативних повідомлень надійшли "від українських журналістів і блогерів".

У заяві музикантів при цьому, стверджується, що у Криму «складна історія», і він був частиною Росії з 1783 року, а більшість її населення на сьогодні – етнічні росіяни.