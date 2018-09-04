Чим і за скільки годують нардепів: з'явилися свіжі фото меню Ради

Кава натуральна з молоком, наприклад, коштуватиме депутатам 21 грн.

4 вересня після тривалих літніх канікул відновила роботу 9 сесія українського парламенту.

Журналіст "Апострофа" навідався до їдальні ВР, щоб довідатися, чим і за скільки годують народних обранців.

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Так, з традиційних українських страв у парламентській їдальні є: каша гречана (12,25 грн за 150 гр), картопляне пюре (16,84 грн за 150 гр), котлета по-київськи (44,80 грн за 128 гр), оселедець під шубою (32,80 грн 150 гр), зрази з капустою і грибами (18,20 грн 100 гр), вінегрет (32,80 грн за 150 гр), сирники зі сметаною (32,84 грн 160 гр) та інше.

З делікатесів можна замовити: бутерброди з червоною ікрою (55,39 грн), філе сьомги (160,61 грн за 100 гр), смажені тигрові креветки з помідорами черрі (151,91 грн за 55 гр), салат "Каприз" з моцарелою (75,16 грн за 170 грамів), відварний язик (850 грн за кг) і т. д.