У Дніпрі запропонували заборонити пісні українських артистів, які гастролюють в РФ

Чиновники запропонували бойкотувати українських артистів, які гастролюють в Росії.

У Дніпрі збираються заборонити виконання пісень українських артистів, які підтримали агресора і активно виступають з концертами на території Росії. Відповідний проект з'явився на сайті міськради Дніпра.

Зокрема, в документі йдеться, що у зв'язку з ситуацією, яка зараз відбувається в Україні, міська рада Дніпра вирішила заборонити відтворення пісень артистів, які підтримали російську агресію проти нашої країни.

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Заборона, зокрема, стосується громадського транспорту, місць культури і відпочинку, готелів та ресторанів, а також будь-яких громадських місць міста. Стежити за виконанням цього рішення у документі доручається Інспекції з питань благоустрою Дніпровської міськради, чиновники якої займатимуться моніторингом, і знаходити місця, в яких ігнорують заборону.

Чи вступить рішення в силу, стане відомо 19 вересняпід час чергового засідання народних обранців.

Зазначимо, що Росію з концертами продовжують відвідувати ряд українських виконавців, серед яких Світлана Лобода, Ані Лорак.