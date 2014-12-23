В РФ хочуть скасувати рішення Політбюро ЦК КПРС 1954 року про передачу Криму Україні

«Ми не сприймаємо заяв про нібито анексію Криму і почали підготовку законопроекту, яким передача Криму Україні [1954 р.] визнається незаконною», - заявила Матвієнко.

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Член міжнародного комітету Ради Федерації Ігор Морозов каже, що рішення Політбюро ЦК КПРС і Верховної Ради СРСР про передачу Криму від РРФСР до Української РСР було прийнято без референдуму, який передбачала Конституція СРСР, повідомляють Ведомости.

«Вся формальна послідовність дій була порушена, і тепер потрібно повернутися до цього часу, привести ситуацію у відповідність з міжнародним правом і відновити історичну справедливість», - говорить парламентарій.

Член комітету Держдуми у справах СНД Василь Лихачов вважає, що для прийняття закону є всі юридичні підстави, оскільки при передачі Криму були порушені Конституція та інші нормативні акти СРСР.

Рішення було продиктовано інтересами політичної кон'юнктури тодішніх лідерів СРСР, каже Лихачов. У разі прийняття закону міжнародні судові інстанції не зможуть не брати його до уваги, вважає сенатор.