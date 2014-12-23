У МЗС заявили про можливість проведення кількох засідань по Донбасу в рамках Мінського формату
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що переговори про проведення засідання в рамках Мінського формату з участю представників України, Росії та ОБСЄ ведуться.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін повідомив на спільній прес-конференції з першим віце-прем'єр-міністром, міністром закордонних справ Сербії Івіцею Дачичем.
"Поки ведуться переговори, ми не знаємо, чи буде достатньо одного засідання, але у нас є порядок денний, який я на сьогоднішній день змалював, нам потрібні не розмови, а реальний прогрес. І справа не в даті засідань, а в тому, щоб досягти цього результату", - підкреслив Клімкін.
Читайте такожПорошенко сподівається на відновлення переговорів у Мінському форматі
Як повідомляв УНІАН, 22 грудня президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Франції Франсуа Олландом та президентом Росії Володимиром Путіним.
В ході розмови керівники держав домовилися про наступні зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську в середу, 24 грудня, і в п'ятницю, 26 грудня.