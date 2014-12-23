У МЗС заявили про можливість проведення кількох засідань по Донбасу в рамках Мінського формату

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін повідомив на спільній прес-конференції з першим віце-прем'єр-міністром, міністром закордонних справ Сербії Івіцею Дачичем.

"Поки ведуться переговори, ми не знаємо, чи буде достатньо одного засідання, але у нас є порядок денний, який я на сьогоднішній день змалював, нам потрібні не розмови, а реальний прогрес. І справа не в даті засідань, а в тому, щоб досягти цього результату", - підкреслив Клімкін.

Читайте такожПорошенко сподівається на відновлення переговорів у Мінському форматі

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Франції Франсуа Олландом та президентом Росії Володимиром Путіним.

В ході розмови керівники держав домовилися про наступні зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську в середу, 24 грудня, і в п'ятницю, 26 грудня.