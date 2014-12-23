Савченко каже, що у московському СІЗО її постійно знімають на відео

Українську льотчицю Надію Савченко, яка знаходиться у московському СІЗО, постійно знімають на відео.

Про це Надія Савченко розповіла в інтерв'ю "Новой газете".

Савченко розповідає, що у воронезькому ізоляторі відеокамери були всюди, в тому числі і у вбиральні, і в душі, а на всіх співробітниках висіли відеореєстратори.

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"Мене зараз теж весь час знімають, навіть коли приносять їжу, коли особистий обшук проводять. Я не хочу бути зіркою YouTube. Я знаю, хто мене знімав у Воронежі, коли я їхала з СІЗО", - говорить вона, коментуючи відео з реєстратора співробітника УФСІН по Воронезькій області, які були викладені в інтернет.

Довідка УНІАН. Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі, а потім її перевезли в Росію. Як стверджує російське слідство, під час військових дій в районі Луганська в червні Савченко вступила до батальйону «Айдар», дізнавшись координати розташування групи російських співробітників ВГТРК та інших цивільних осіб під Луганськом, вона нібито передала ці координати бойовикам, а потім саме за цими координатами було здійснено мінометний постріл, в результаті якого загинули співробітники ВГТРК Ігор Корнелюк і Антон Волошин. Також у Росії льотчицю звинуватили в незаконному перетинанні кордону.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина».

27 жовтня Басманний суд Москви за клопотанням слідства продовжив термін тримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.

Захист Савченко звернувся до Слідчого комітету Росії з проханням про припинення кримінальної справи, виходячи з її статусу військовополоненої.

15 грудня Савченко, яка утримується в московському СІЗО, оголосила голодування.

17 грудня на прес-конференції в Москві адвокат Марк Фейгін заявив, що дані білінгу мобільного телефону Савченко доводять її алібі і непричетність до загибелі російських журналістів під Луганськом.

22 грудня, Московський міський суд відхилив апеляційну скаргу захисту української льотчиці Савченко, визнавши законним рішення Басманного суду Москви про продовження її арешту до 13 лютого 2015 року.