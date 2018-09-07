Юлія Тимошенко: влада підвищує ціни на газ для громадян, щоб заробити надприбутки на людській біді

Лідер «Батьківщини» обурилася заявою прем’єра Володимира Гройсмана про те, що він нібито «не винуватий» у майбутньому подорожчанні газу для населення. Адже, за її словами, рішення про підвищення ціни ухвалюватиме саме уряд.

Юлія Тимошенко наголосила, що посилання на вимоги МВФ насправді є лише відмовкою. Вона переконана, що справжньою метою є монополізація ринку для заробляння надприбутків, передає прес-служба Батьківщини.

Дії уряду Юлія Тимошенко назвала «злочином проти власного народу». За її словами, «мільйони українців просто не зможуть платити. Їм і зараз немає чим оплачувати комунальні рахунки, навіть до початку опалювального сезону». Лідер «Батьківщини» попереджає, що бюджет може просто не витримати додаткового навантаження. Адже на цей рік закладено 71 мільярд гривень на субсидії, а до кінця року навіть за чинних тарифів реально знадобиться ще на 7 млрд більше. «Країну просто руйнують», - підсумовує Тимошенко.