Гройсман заявив, що у нього не з'явилося бажання балотуватися в президенти на виборах

Чергові вибори президента України мають відбутися 31 березня 2019 року.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що у нього не з'явилося бажання балотуватися в президенти на виборах, які мають відбутися в Україні в березні 2019 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спілкування з журналістами в рамках візиту у Вінницьку область.

Так, відповідаючи на запитання, чи не з'явилися у нього президентські амбіції, Гройсман сказав: "Я дуже постійний у своїх поглядах".

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Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв про намір брати участь у наступних парламентських виборах, які відбудуться в 2019 році.

При цьому прем'єр наголошував, що до виборів має бути вирішено питання нової виборчої системи.

Чергові вибори президента України мають відбутися 31 березня 2019 року. Парламентські вибори до Верховну Раду України 9-го скликання мають відбутися в жовтні 2019 року.