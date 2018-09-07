Українські активісти їдуть у Відень на засідання ОБСЄ, де будуть тиснути на США щодо Сенцова (відео)

Петиція на сайті Білого дому щодо Сенцова зібрала необхідну кількість підписів.

Напередодні петицію до адміністрації президента США Дональда Трампа із закликом звільнити незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова на сайті американського уряду підписали понад сто тисяч українців по всьому світу. Петицію Білий дім має розглянути впродовж двох місяців.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Українських активістів такий термін не влаштовує. Тож вони шукають інші способи нагадати міжнародній спільноті про незаконно ув’язнених українців.

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Як повідомляв УНІАН, звернення на сайті Білого дому зареєстрували 9 серпня. Щоб петицію розглянули в Адміністрації Трампа, її мали підписати 100 тис. людей за 30 днів. Ще кілька днів тому звернення не набрало навіть половини голосів.

ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли до Росії. У серпні 2015 року Сенцова засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі партійних офісів. Він перебуває в колонії «Білий ведмідь» в Лабитнангі на Ямалі.

14 травня Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Стан Сенцова швидко погіршується, тоді як російські тюремники запевняють, що стан його здоров'я оцінюється як задовільний.