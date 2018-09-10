У Росії звинуватили Україну у використанні ІД для ліквідації бойовиків, які воювали на Донбасі

За інформацією російських силовиків, вони затримали громадянина РФ, який є членом міжнародної терористичної організації і який за дорученням СБУ планував убити бойовика.

У Федеральній службі безпеки Російської Федерації (ФСБ РФ) звинуватили спецслужби України у використанні терористів "Ісламської держави" (ІД) для ліквідації в РФ бойовиків, які воювали на Донбасі.

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Як повідомили УНІАН у прес-центрі ФСБ РФ, співробітники російської спецслужби 9 вересня на території Смоленської області затримали громадянина Росії Магомедова Меджида Габібулаєвича, 1988 року народження, уродженця Дагестану, який є членом ІД.

У ФСБ РФ заявили, що Магомедов за завданням Служби безпеки України (СБУ) і керівників "Правого сектору" планував вчинення вбивства одного з ватажків "ДНР".

Заявляється, що на початку 2018 року Магомедов прибув на територію України для вирішення питань з емісарами ІД щодо ресурсного забезпечення Північнокавказького бандпідпілля, які познайомили його з представниками СБУ і "Правого сектору".

«Під час подальшого спілкування з працівниками українських спецслужб Магомедов отримав завдання з ліквідації командира одного з підрозділів збройних сил ДНР, який проживає в Смоленській області. Для реалізації злочинного наміру Магомедов прибув до Смоленської області, попередньо отримавши від «кураторів» засоби вчинення злочину, які він дістав із «схрону», закладеного на території Російської Федерації, а також відомості про місце проживання і транспорт, що його використовує об'єкт посягання», - йдеться в повідомленні.

За даними ФСБ РФ, з «метою запобігання підготовлюваного злочину Магомедова затримано» і у нього виявлено й вилучено саморобний вибуховий пристрій потужністю 1,5 кг в тротиловому еквіваленті, а також пістолет з пристосуванням для безшумної стрільби і боєприпаси до нього.

«За інформацією, наданою затриманим, на території України національними спецслужбами надається активна допомога бойовикам ІД в забезпеченні їхньої безпеки, фінансування і надання зброї і вибухових речовин для організації терористичних актів на території Російської Федерації» - заявили в ФСБ РФ, додавши, що що члени ІД активно задіюються спецслужбами України для усунення ватажків "ДНР і "ЛНР".

Наразі стосовно затриманого порушено кримінальну справу, проводяться подальші оперативно-розшукові та слідчі заходи.