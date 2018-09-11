Елітні готелі, дорогі автомобілі і тропічні острови: журналісти розповіли про відпочинок дочок столичних чиновників (фото)

За весь 2017 керівник столичної ДФС Ігор Скороход заробив 250 тисяч гривень - це менше, ніж коштують літні курси його дочки в Британії.

Дочка київського податківця Ігоря Скорохода провела літні канікули у Великобританії, Болгарії і на тропічних островах, а дочка столичного судді Олега Басая - на островах Греції, Італії та Іспанії. У той же час задекларований дохід чиновників навряд чи міг би їм це дозволити.

Про це йдеться в сюжеті програми "Наші гроші".

Дочка першого заступника керівника столичної ДФС Ігоря Скорохода Ганна любить викладати фотографії у свій Instagram-блог. У Києві дівчина навчається в елітному Кловському ліцеї, який відвідували діти Петра Порошенка, Ольги Фреймут і Наталії Королевської.

А під час літніх канікул дочка податківця проходила освітню школу у Великобританії - EthertonEducation. Ціна двомісячних курсів - 8 тисяч фунтів стерлінгів, або майже 300 тисяч грн.

Крім того, на один зі знімків Анни в Лондоні потрапила частина логотипу AccorHotel. Це відомий готельний оператор. Завдяки інтер'єру ванної кімнати, на якому сфотографувалася дівчина, визначаємо готель, де вона зупинилася.

Крім того, наголошується, що в Instagram дівчина розміщувала фото з готелю Pullman, який розташований в центрі столиці Великобританії, де тиждень проживання однієї людини коштує близько 85 тисяч гривень.

Також, за даними журналістів, навесні цього року Ганна відпочивала в Римі в найдорожчому готелі, де тиждень відпочинку обходиться в середньому 60 тисяч гривень.

Вони додали, що в соцмережах дочки київського фіскала можна побачити фотографії з Болгарії, тропічних островів і Майамі.

У розслідуванні зазначається, що за весь 2017 Скороход заробив 250 тис грн - тобто менше, ніж коштують літні курси його дочки в Британії.

При цьому компанії його дружини Наталії Скороход, за даними податкової, вже багато років неактивні.

Відзначається, що в минулому і позаминулому році вона вказала дохід від ФОП у розмірі близько одного мільйона гривень в рік.

У програмі також вказали, що багато фотографій дочка податківця зробила з автомобіля Range Rover.

Журналісти ідентифікували авто завдяки бортовому комп'ютеру, який потрапив на знімок, а також зафіксували, як така ж іномарка виїжджає вранці з будинку, де проживає Скороход.

Повідомляється, що за кермом перебувала його дружина, але в декларації київського податківця використання цього автомобіля його сім'єю не зазначено.

Як встановили автори програми, Range Rover зареєстрований на маму Скорохода, яка, згідно з соціальних мереж, проживає в Алчевську.

Крім того, мама і теща податківця нещодавно придбали по квартирі у столичному будинку бізнес-класу на вулиці Златоустівській, а теща Скорохода також володіє квартирою площею 180 кв м в центрі Києва.

Журналісти додають, що приблизна вартість майна, записаного на родичів Скорохода - 23 мільйони гривень.

Повідомляється, що елітне майно фіскал пояснив тим, що його батько - "Заслужений шахтар України", а мама працювала в торгівлі. Солідну суму задекларованої готівки Скороход аргументував продажем квартири в Донецьку до початку війни, хоча вона не зменшується, незважаючи на збільшення майна сім'ї та подорожі його дочки.

Крім того автори розслідування з'ясували, де відпочиває і дочка судді Київського окружного адміністративного суду Олега Басая - Анастасія.

Відзначається, що в профілі в Instagram вона часто ділиться фотографіями з відпочинку в одній з історій вона публікує серію фотографій з тропічного острова.

Так, на одному з фото видно, що вона відпочиває в п'ятизірковому готелі Royal Island Resort & Spa на Мальдівах. Тижневий відпочинок на одного там коштує близько 4 тисяч доларів.

Також журналісти встановили, що дівчина також відпочивала в Італії, на острові Іскія у п'ятизірковому готелі Через AlbergoDellaReginaIsabella, де полюбляють відпочивати зірки світового масштабу - Моніка Белуччі, Селена Гомес, Джессіка Честейн. Ціна за тиждень відпочинку стартує від 2 тисяч євро.

Повідомляється, що дочка столичного судді після відпочинку в Італії також похвалилася подорожжю до грецького острова Корфу.

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Там вона також жила в п'ятизірковому готелі Grecotel Eva Palace. Тур сюди стартує від 2 тисяч євро за тиждень відпочинку.

Крім згаданих подорожей дівчина публікувала фотографії з Тенеріфе, Мілана, Арабських Еміратів і гірськолижного курорту Валь-Гардена.

Наголошується, що її батько - суддя Олег Басай, який за весь минулий рік офіційно заробив менше 400 тисяч грн.

Торішній дохід дружини Роксолани Олег Басай в декларації не вказав, посилаючись на розлучення.

Разом з тим повідомляється, що з попередніх декларацій відомо, що нотаріус Роксолана Басай в 2013 році заробила 600 тисяч гривень, у 2014 - 800 тисяч грн, а в 2015-му, коли вводилося електронне декларування, раптом задекларувала аномальний дохід у 28 мільйонів гривень.

Суддя і його екс-дружина відмовилися прокоментувати журналістам, яким чином приватний нотаріус змогла заробити 28 мільйонів гривень всього за один рік.

Журналісти додають, що сам суддя Київського окружного адмінсуду їздить на автомобілі Audi Q7, зареєстрованому на тещу, а живе в будинку 19-річної дочки.

Крім того, його родичам належить квартира в Києві і будинок в передмісті столиці.

Як повідомляв УНІАН, відпочинок сім'ї Луценка на Сейшелах коштував мінімум 50 тисяч євро. Генпрокурор з родиною відпочивав у двох віллах з видом на океан в одному з найдорожчих готелів Сейшел і орендувала вертоліт.