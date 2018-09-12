"У Росії триває 1937 рік": Порошенко прокоментував рішення суду РФ щодо Сущенка

Порошенко заявив, що Україна працює над продовженням санкційного тиску для якнайшвидшого звільнення Сущенка.

Україна працює над продовженням санкційного тиску для якнайшвидшого звільнення незаконно засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

Про це президент України Петро Порошенко заявив на своїй сторінці у Facebook.

"Обурений рішенням Верховного суду Росії щодо Романа Сущенка. Від самого початку ця справа була фарсом, і абсурдність "судів" над Романом очевидна для всього цивілізованого світу. У РФ досі триває 1937 рік, у той час як у нас триває боротьба з агресією Росії і боротьба за звільнення українських заручників Кремля", - наголосив президент.

"Романе, вдома на тебе чекають і борються, і день твого звільнення невпинно наближається. Ми гуртуємо світову спільноту, працюємо над подовженням санкційного тиску задля твого якнайшвидшого звільнення і звільнення інших наших співвітчизників", - додав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента "Укрінформу" Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки і звинувативши в шпигунстві.

27 березня цього року Московський міський суд почав розгляд справи Сущенка по суті. Сторона звинувачення просила суд засудити журналіста до 14 років позбавлення волі. 4 червня Сущенка було засуджено до 12 років колонії суворого режиму.

Cьогодні, 12 вересня, Верховний суд РФ визнав законним вердикт Московського міського суду про 12 років ув'язнення для Сущенка.

Сущенко наголосив, що не згоден з рішенням суду і продовжить боротьбу за своє звільнення, у тому числі подаватиме скаргу в Європейський суд з прав людини.