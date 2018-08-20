Суд продовжив термін утримання Рубана під вартою

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив до 8 вересня термін тримання під вартою підозрюваного у підготовці теракту та держперевороту керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана.

Як передає кореспондент УНІАН, прокурори просили подовжити запобіжний захід на 60 діб, однак суд вирішив обмежити перебування Рубана під вартою до 8 вересня.

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Суд не оголосив мотивувальної частини своєї ухвали, однак, як пояснив журналістам адвокат Рубана Валентин Рибін, суддя прийняв таке рішення виходячи з того, що 8 вересня завершується термін досудового слідства у справі Рубана-Савченко, і він не міг вийти за ці межі.

Окрім того, Рибін заявив, що він та його підзахисний до цієї дати встигнуть завершити ознайомлення з матеріалами справи. Адвокат додав, що інша підозрювана у цій справі народний депутат України Надія Савченко та її захисники на сьогодні ознайомилися лише з одним із понад 20 томів кримінального провадження.

Як повідомляв УНІАН, Савченко і Рубана, якого 8 березня було затримано на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюють у підготовці терактів і держперевороту.

За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.

Також правоохоронці задокументували факт перевезення Савченко та Рубаном у листопаді 2017 р. зброї з окупованої на підконтрольну Україні територію для вчинення терактів.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

Савченко та Рубан утримуються під арештом.

4 червня СБУ заявила, що психологічна експертиза з використанням поліграфа підтвердила, що Савченко особисто готувала насильницьке повалення конституційного ладу в Україні: вона готувалася вчинити теракт в урядовому кварталі та в будівлі Верховної Ради.

2 серпня Луценко повідомив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проти Рубана і Савченко завершено.