У Держдепі США засудили проведення бойовиками незаконних виборів на Донбасі

Вони суперечать зобов'язанням Росії, взятих в рамках Мінських угод.

США виступили з засудженням запланованих незаконних виборів у так званих «Донецькій» і «Луганській народних республіках», і заявили, що їхнє проведення суперечить Мінським угодам.

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Про це йдеться в заяві представника американського Держдепу Гізер Нойерт, передає ТСН. "З урахуванням триваючого контролю з боку Російської Федерації над цими територіями, вибори, що там проводяться, неприйнятні і грубо суперечать зобов'язанням Росії, взятих в рамках Мінських угод", - йдеться в заяві.

Вона підкреслила, що Вашингтон засуджує оголошені плани про проведення виборів.

Як повідомляв УНІАН, у "ДНР" призначили нового ватажка замість убитого Олександра Захарченка – ним став Денис Пушилін, який раніше був "спікером парламенту". Крім того, в обох терористичних "республіках ("Л/ДНР") призначили дату незаконних виборів – 11 листопада.