Омелян заявив, що вимагатиме притягнення до відповідальності слідчих НАБУ

За словами міністра, йому відомо про факти політичної співпраці керівництва НАБУ з українськими політиками.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що вимагатиме притягнення до відповідальності слідчих Національного антикорупційного бюро.

Про це міністр заявив на брифінгу в міністерстві.

«Я захищатиму своє ім'я, честь і гідність у законний спосіб. І я вимагатиму притягнення до відповідальності слідчих НАБУ. І я хочу заявити, що на мене чиниться тиск із боку керівництва НАБУ. Мені відомо про факти політичної співпраці керівництва НАБУ з українськими політиками», - сказав міністр.

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За словами Омеляна, сьогодні його хотіли арештувати.

«Перевірили все: з 2000 по 2018 рік. Не змогли знайти нічого, ні офшорів, ні величезних рахунків, ні незаконно придбаного статку, ні коштовностей. Ліпили все, що змогли зліпити. Крім того, як мені стало відомо, хоч у мене немає підтвердження, але було яскраве бажання мене сьогодні заарештувати, а не просто вручити підозру... Я бачу, підготовка до виборів почалася. Кожен хоче показати свій результат, вирішили показати на мені, оскільки за мною нікого немає, це дуже вигідно», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) вручили міністру інфраструктури Володимиру Омеляну підозру про незаконне збагачення, користування або придбання машини для брата і недекларування проживання в будинку впродовж двох тижнів у 2016 році.

14 вересня Cолом’янський суд Києва обиратиме запобіжний захід міністру інфраструктури.