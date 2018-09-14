Порошенко оголосить про участь у наступних виборах президента з початком виборчої кампанії
18:51, 14 вересня 2018Політика
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Порошенко до офіційного оголошення виборчої кампанії не заявлятиме про свою учать у виборах.
Петро Порошенко / фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко заявляє, що оголосить про свою можливість участі у виборах президента, щоб вдруге обратися на пост глави держави, з початком виборчої кампанії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав журналістам на конференції у Києві.
"Коли я оголошу, що йду на вибори? Коли почнеться виборча кампанія", - сказав Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, соціологи оприлюднили фаворитів виборів до ВР у разі голосування в найближчу неділю. За Блок Петра Порошенка "Солідарність" проголосували б 6,5% українців.
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