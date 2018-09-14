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Порошенко оголосить про участь у наступних виборах президента з початком виборчої кампанії

18:51, 14 вересня 2018
Політика
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Петро Порошенко / фото УНІАН

 Президент України Петро Порошенко заявляє, що оголосить про свою можливість участі у виборах президента, щоб вдруге обратися на пост глави держави, з початком виборчої кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав журналістам на конференції у Києві.

"Коли я оголошу, що йду на вибори? Коли почнеться виборча кампанія", - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, соціологи оприлюднили фаворитів виборів до ВР у разі голосування в найближчу неділю. За Блок Петра Порошенка "Солідарність" проголосували б 6,5% українців.

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Теги: #Поршенко