Волкер і Кучма обговорили необхідність закриття кордону з РФ для повернення миру на Донбас

Крім цього, сторони підтвердили безальтернативність Мінських домовленостей для вирішення конфлікту на Сході України.

Представник у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма і спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер обговорили необхідність закриття кордону з Росією для повернення миру на сході України.

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Про це йшлося у суботу під час зустрічі Кучми і Волкера, повідомила прес-секретар Кучми Дарка Оліфер.

«Леонід Кучма зустрівся зі спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером. Учасники бесіди підтвердили безальтернативність Мінських домовленостей та першочерговість виконання саме безпекової складової цього документу», - написала вона у Facebook.

Під час зустрічі Кучма підкреслив, що лише закриття кордону, виведення російського озброєння, техніки та військових формувань дозволить повернути на Донбас справжній мир.

Також у розмові взяла участь надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Волкер зазначив, що ситуація на Донбасі буде й надалі нестабільною, доки там перебуватимуть російські сили та існуватимуть маріонеткові утворення "ДНР" і "ЛНР". "До того часу, поки там знаходяться російські сили, маріонеткові формування ("ДНР" та "ЛНР" - УНІАН) і окупація продовжуватиметься, обстановка буде нестабільною", - сказав він.