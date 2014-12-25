Захищаючи збільшення мита, Яресько запропонувала депутатам піти "на... у відпустку" (відео)

17:39, 25 грудня 2014
Політика
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Міністр підкреслила, що можна всім піти у відпустку, але відсутність бюджету приведе до колапсу країни. 

Фото УНИАН

Сьогодні, 25 грудня, на засіданні Верховної Ради міністр фінансів Наталія Яресько запропонувала депутатам піти "на.... у відпустку".

Це сталося, сьогодні, коли міністр захищала урядовий законопроект про збільшення мита на імпортні товари. Яресько наголосила, що запропонований захід є лише тимчасовим і узгоджений з міжнародними партнерами, а саме – з Міжнародним валютним фондом.

"У нас вкрай складна ситуація. Скільки можна повторювати одне й те саме? Ви (парламентарії – УНІАН) маєте право не приймати законопроект, але тоді покажіть мені конкретно, де можна ще взяти 17,6 млрд грн в доходну частину бюджету. Запропонуйте і потім відхиляйте (наша пропозиція - УНІАН)", - наголосила вона.

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Яресько підкреслила, що можна всім піти у відпустку, але відсутність бюджету приведе до колапсу країни.

Фото УНІАН

 "Якщо у вас нема інших 17,6 мільярдів, будь ласка, беріть за основу цей проект <...> ми можемо просто піти додому після цього сьогодні, тому що бюджету не буде на 15 рік. Йдіть всі на... у відпустку і буде кінець" - сказала міністр.

Допис by Ольга Лаппо.

Як раніше повідомляв УНІАН, сьогодні парламент підтримав збільшення мита на імпортні товари. Верховна Рада України з третьої спроби прийняла за основу урядовий законопроект про заходи щодо стабілізації платіжного балансу (№1562), який передбачає тимчасове, строком на 12 місяців, запровадження додаткового імпортного мита на 100 товарних груп, що дасть змогу збільшити доходи бюджету на 17,6 млрд грн.

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