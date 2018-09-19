Україна припинила дію Договору про дружбу з Росією

Офіційне урядове видання опублікувало указ президента про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та РФ.

Указ президента Петра Порошенка від 17 вересня про рішення Ради національної безпеки і оборони від 6 вересня «Про Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією» опублікований сьогодні в «Урядовому кур'єрі» (випуск 175 (6291)).

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Згідно з документом, він набуває чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня РНБО затвердила рішення про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ.

17 вересня Порошенко підписав указ про введення в дію рішення РНБО.

За словами представника президента у Верховній Раді Ірини Луценко, до 30 вересня Росію буде поінформовано нотою МЗС про бажання України не продовжувати дію договору, термін дії якого спливає 31 березня 2019 року.

Згідно зі ст. 24 закону «Про міжнародні договори України» глава держави внесе до парламенту відповідний законопроект.

Довідка УНІАН. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною, який назвали «Великим договором», був підписаний тодішніми президентами двох країн Леонідом Кучмою та Борисом Єльциним 31 травня 1997 року.

Країни офіційно визнали кордони один одного і закріпили принципи стратегічного партнерства і поважання територіальної цілісності.

Після окупації Криму та початку конфлікту на Донбасі в Україні неодноразово лунали заклики розірвати цей договір через порушення Росією територіальної цілісності України.