В СБУ підтвердили домовленість у терористами про обмін полоненими
23:48, 25 грудня 2014Політика
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Служба безпеки України підтверджує, що в даний час зберігається домовленість про обмін 225 сепаратистів на 150 українських військовослужбовців, які утримуються бойовиками.
В СБУ підтвердили домовленість про обмін полоненими / УНІАН
Про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський, передає "Громадське.ТБ".
"Можу сказати, що прибрали останні невідповідності щодо обміну полоненими. Буде 150 на 225", - заявив він.
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При цьому Лубківський відзначив, "що стосується 150-ти полонених, що утримуються бойовиками, то ця цифра не остаточна".
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