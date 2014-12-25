В СБУ підтвердили домовленість у терористами про обмін полоненими

Про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський, передає "Громадське.ТБ".

"Можу сказати, що прибрали останні невідповідності щодо обміну полоненими. Буде 150 на 225", - заявив він.

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При цьому Лубківський відзначив, "що стосується 150-ти полонених, що утримуються бойовиками, то ця цифра не остаточна".