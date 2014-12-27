Турчинов заперечує, що додаткові повноваження перетворять РНБО у найпотужнішу систему влади в Україні

Про це він заявив в інтерв’ю на 5-ому каналі в програмі «Підсумки тижня».

«Ні, це неможливо, у нас є Конституція, яке визначає діяльність президента, Кабміну, інших гілок влади», - сказав Турчинов.

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Водночас секретар РНБО зауважив, що ні МВС, ні СБУ не можуть підмінити функції РНБО, оскільки саме остання напрацьовує і ставить завдання відповідним структурам, які повинні ці завдання виконувати.