Турчинов заперечує, що додаткові повноваження перетворять РНБО у найпотужнішу систему влади в Україні
00:36, 27 грудня 2014Політика
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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заперечує, що надання РНБО додаткових повноважень перетворить цю структуру у найпотужнішу систему влади в Україні.
Турчинов заперечує, що додаткові повноваження перетворять РНБО у найпотужнішу систему влади / УНІАН
Про це він заявив в інтерв’ю на 5-ому каналі в програмі «Підсумки тижня».
«Ні, це неможливо, у нас є Конституція, яке визначає діяльність президента, Кабміну, інших гілок влади», - сказав Турчинов.
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Водночас секретар РНБО зауважив, що ні МВС, ні СБУ не можуть підмінити функції РНБО, оскільки саме остання напрацьовує і ставить завдання відповідним структурам, які повинні ці завдання виконувати.
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