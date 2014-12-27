Обстріл будинку мера Львова кваліфікували як терористичний акт

Про це УНІАН повідомила начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська.

„На час обстрілу у приміщенні будинку ніхто не перебував. Постраждалих немає”, - повідомила Добровольська.

Вона також зазначила, що провадження передано Службі безпеки України.

У коментарі агентству керівник прес-служби Львівської міської ради Христина Процак повідомила, що у п’ятницю, 26 грудня, Садовий з родиною поїхав на відпочинок у Карпати, кататися на лижах на гірськолижному курорті „Буковель”. Після вчорашніх подій він сьогодні повернеться до Львова.

Читайте такожУ будинку Садового вибиті вікна і двері, пошкоджена стіна (фото)Також Процак вказала, що після обстрілу будинку міського голови Львова у липні цього року, за рішенням суду, будинок мера охороняють співробітники Державної служби охорони (ДСО). На момент обстрілу вони перебували на території подвір’я будинку у спеціально відведеному приміщенні. Ніхто з них не постраждав.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 26 грудня невідомі обстріляли будинок міського голови Львова на вулиці Стрілецькій, 1.

Вночі 26 липня невідомі вже обстрілювали будинок Садового. На момент обстрілу міського голови і членів його сім'ї в будинку не було, ніхто не постраждав. Тоді також було відкрито провадження за статтею ККУ «теракт».