Юлія Тимошенко: новий курс - це прискорене економічне зростання на 7% щороку

Перехід від кланово-олігархічного устрою до соціальної ринкової економіки, відмова від сировинного типу розвитку заради інноваційного, залучення до управління державою інтелектуалів і підприємців – це завдання Нового економічного курсу, який сьогодні презентувала Юлія Тимошенко разом із провідними фахівцями.

«Наша головна мета – перейти від кланово-олігархічної системи до соціальної ринкової економіки і прискорити економічне зростання з річними темпами не менше 7%», – наголосила лідер «Батьківщини».

Соціальна ринкова економіка, на думку Юлії Тимошенко, має створити рівні для всіх правила та чесну конкуренцію, знищити монополії, стимулювати розвиток малих форм підприємництва та забезпечити соціальні гарантії для кожного громадянина.

«Ключові елементи соціальної ринкової економіки – гармонійне поєднання вільного підприємництва з інтересами суспільства, рівні правила для всіх, «ні» монополіям, сильна правова держава, соціальні гарантії для кожного, розвиток малих форм підприємництва», – вважає лідер партії.

Як зазначила Юлія Тимошенко, усі попередні спроби змінити країну – 49 стратегій та 144 реформи – були провальними. Особливо показовою є запропонована президентом Порошенком програма «Україна 2020». За час її втілення економічні показники держави та рівень життя людей лише погіршилися. 80% громадян, за даними соціологів, вважає, що країна рухається неправильним курсом, а міжнародні рейтинги свідчать, що українці є бідними та незахищеними, як ніколи.

«У 2017 році Україна увійшла до 10 найбідніших країн світу за версією Bloomberg. Такого за всю історію незалежності в нас не було. У 2017 році Україна, за звітом Ernst & Young, опинилась на першому місці за рівнем корупції серед країн Європи, Близького Сходу та Африки. Коли ці реляції про боротьбу з корупцією закінчились таким висновком, це потребує спеціального реагування. Рівень корупції, який приховується за гучними реляціями фальшивого патріотизму, – це основа руйнації, яка є зараз», – сказала лідер «Батьківщини».

На її думку, головна проблема України – неефективне управління. Десятки виборів та дві революції змінювали лише обличчя при владі, залишаючи недоторканною систему.

Сьогодні, переконана Тимошенко, державі потрібен новий Основний закон – нові суспільні правила, розроблені та ухвалені народом на референдумі, а не політиками у Верховній Раді. Нова народна Конституція подолає двовладдя президента та прем’єра, допустить інтелектуалів до управління державою, зробить владу відповідальною перед суспільством, запровадить реальне правосуддя та сильне самоврядування, наголосила вона. Лише на таких умовах економіка зможе розвиватися, забезпечуючи добробут кожного українця, впевнена Юлія Тимошенко.

«Або ми будуємо новий шлях, або наша незалежність стоятиме під загрозою», – констатувала Голова партії.