Садовий заявляє, що має багато питань щодо розслідування обстрілів його будинку

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що в нього виникає багато запитань до правоохоронних органів щодо розслідування обстрілу будинку, в якому він проживає разом із сім‘єю, який мав місце влітку цього року, та повторного обстрілу, який стався вчора, 26 грудня.

Про це він сказав коментуючи ситуацію, яка трапилась вчора ввечері з будинком його родини.

«Я б хотів, щоб правоохоронці, СБУ, яка проводить слідство, довели справу до кінця. Питань є дуже багато. І в мешканців міста, і у всіх небайдужих. В мене є дуже багато запитань. Це переходить межі здорового глузду. Розумію, що людина, чи група людей, які це роблять, знають, що вони хочуть. Я не знаю, що вони хочуть. На мене тиснули, завжди тиснути будуть. Якоїсь конкретної речі я не пригадую, щоб були якісь погрози. Я думаю, що це діло честі працівників правоохоронних органів цей злочин розкрити”, - зазначив Садовий.

Також мер додав, що справою щодо обстрілу, який стався у липні цього року, займається СБУ.

«Справою займається Служба безпеки України. Вони 5 місяців розслідують цей злочин. Мені пропонували особисту охорону, для дружини. Це мала б бути група охоронців. Я мав би носити бронежилет. Це означало б, що я мав би жити в тюрмі. Я на це категорично не погодився. Я завжди ходив пішки, спілкуюсь з людьми. За рішенням суду, була визначена охорона біля будинку. Там стоїть пост. Цю будку вчора на півметра перенесло від цього місця. Працівників Держслужби охорони було двоє. Є камери відеоспостереження, де чітко видно, звідки був постріл, і куди він був скерований. Є інформація з трьох камер. Всі ці дані передано в міліцію. Яка охорона може вберегти від такого пострілу?”, - заявив мер Львова.

Він також наголосив на тому, що якщо раніше це була стара модифікація гранатомету, то, за даними міліції, цього разу було застосовано найновішу модифікацію протитанкового гранатомету.

За словами Садового, він із родиною поїхав з будинку в четвер ввечері.

«В четвер орієнтовно о 18.30 я поїхав на Прикарпаття», - додав він.

При цьому мер повідомив, що від вчорашнього пострілу з вікон будинку повилітали шибки. Також пошкоджено двері, стіну.

Читайте такожСадовий про обстріл свого будинку з гранатомета: Ніяких прямих погроз не було«Моя робота є публічною. Я зайшов у будинок, я вийшов. Це видно. Світло горить. Можна просто стати збоку і за усім спостерігати. Я є відкритий. Я не збираюсь змінювати свій стиль життя. Якщо перший раз, я думав, може хотіли налякати, чи якусь шкоду зробити. Минуло 5 місяців. Якби професіонал хотів влучити у вікно, він би зруйнував цей будинок. Хоча всі вікна повилітали, двері повикручувало, пробило повністю стіну. В мене багато запитань», - наголосив Садовий.

Також, коментуючи ситуацію з обстрілом будинку, мер Львова акцентував увагу на роботі судової гілки влади, наголосивши, що за останній час у місті саме за рішенням суддів злочинців випускали під домашній арешт.

«У жовтні наша міліція затримала людей, які приїхали з гранатометами, зі зброєю. Їх затримали. А суд їх випускає під домашній арешт. Чи останній випадок, коли у Львові міліціонери затримали на гарячому злодія-рецидивіста? Суд випустив його під домашній арешт. Це переходить межу здорового глузду», - преконаний Садовий.

Також він зазначив, що випадок, який трапився з обстрілом його будинку в липні, взяв під особистий контроль президент України.

«Коли востаннє президент (України – УНІАН) приїздив до Львова, то запитував про справи щодо нападу. Після виборів я мав розмову з керівником Служби безпеки України. Він сказав, що ще додатково скерує працівників, які це питання вивчать. Можливо, зараз вони більш ретельно будуть вивчати цю всю інформацію і матеріали, які були зібрані міліцією і передані їм 5 місяців тому”, - сказав Садовий.

Міський голова Львова переконаний, що будь-який злочин можна розкрити, враховуючи сучасні технології.

«Це є безпрецедентно для Львова і для України. Яка охорона від цього може захистити? Добре, що нас не було вдома. Я вірю, що не можна приховати інформацію. Будь-який злочин може бути розслідуваний, тільки потрібен фаховий підхід», - наголосив Садовий.

У свою чергу заступник начальника Львівського міського управління міліції Павло Гарасим у коментарі журналістам зазначив, що зловмисники стріляли з відстані понад 50 метрів «ручним протитанковим гранатометом, це модель зараз встановлюється – чи це 22 чи 18 гранатомет РПГ».

Як повідомляв УНІАН, за даним фактом львівська міліція порушила кримінальне провадження за ч.1 ст. 258 «скоєння терористичного акту.

«Це провадження буде об’єднане з попереднім, будуть взяті напрацювання і інформація, яка була отримана попередньо. По попередньому злочину було весь мікрорайон опрацьовано, всі громадяни йшли на зустріч. Також надавали приватне відео. Ми встановили до 1 тисячі камер. Відстань, з якої стріляли, більше 50 метрів. Це видно по камерах спостереження. Попередньо, маркування – це РГД-18 або 22. Це українське виробництво», - повідомив заступник головного міліціонера Львова.