РФ офіційно ще не відповіла на ноту України про непродовження договору про дружбу – Клімкін

Сьогодні, МЗС України направило ноту Росії про непродовження договору, термін дії якого спливає 31 березня 2019 року.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що Російська Федерація офіційно ще не відповіла на ноту України про непродовження Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ, підписаного 31 травня 1997 року і термін дії якого спливає 31 березня 2019 року.

Про це глава української дипломатії повідомив в ефірі радіостанції "Радіо НВ".

"Ні. Ми тільки сьогодні передали. Відповідь ми поки що не отримали", - сказав Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, українське зовнішньополітичне відомство сьогодні поінформувало Російську Федерацію нотою про непродовження Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ, підписаного 31 травня 1997 року і термін дії якого спливає 31 березня 2019 року.

Раніше 6 вересня РНБО затвердила рішення про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ.

17 вересня президент Петро Порошенко підписав указ про введення в дію рішення РНБО.

Сьогодні, 21 вересня, МЗС України направило ноту Росії про непродовження договору, термін дії якого спливає 31 березня 2019 року.

Згідно зі ст. 24 закону «Про міжнародні договори України», глава держави внесе до парламенту відповідний законопроект.

Довідка УНІАН. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною, який назвали «Великим договором», був підписаний 31 травня 1997 року тодішніми президентами двох країн Леонідом Кучмою та Борисом Єльциним.

Країни офіційно визнали кордони одна одної і закріпили принципи стратегічного партнерства та повагу територіальної цілісності.

Після окупації Росією Криму та початку конфлікту на Донбасі в 2014 році в Україні неодноразово лунали заклики розірвати цей договір через порушення Кремлем територіальної цілісності України.