Клімкін анонсував ще одне засідання РНБО щодо "квазіокупації" Росією Азовського моря

Він заявив, що судновласники, чиї судна зупиняє російська сторона, не завжди хочуть надавати докази цих дій РФ.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін анонсував проведення ще одного засідання Ради національної безпеки і оборони щодо "квазіокупації" Росією Азовського моря.

Про це глава української дипломатії повідомив в ефірі радіостанції "Радіо НВ".

"Я вважаю, що тут потрібна дуже послідовна стратегія, і стосовно Азову нема дуже простої відповіді. Дуже простої в тому сенсі, що це може бути тільки політична, тільки юридична або тільки безпекова (відповідь). Нам потрібно зміцнити максимально нашу присутність в Азовському морі. Зараз вона є дуже незначною, і в тому числі морську присутність", - заявив Клімкін.

Дипломат додав, що зараз відбувається постійне посилення української оборони вздовж берегової лінії. "Тому, я думаю, що ми готові до важливих провокацій. Це я можу сказати не тільки від себе, я можу сказати, що ми дійсно готові", - наголосив Клімкін.

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При цьому, на думку дипломата, нинішня ситуація в Азовському морі є "маразматичною". "Зараз Росія намагається контролювати ці судна, які заходять. Приблизний час затримки одного - плюс/мінус 33 години", - сказав Клімкін і додав, що затримка суден призводить до серйозних збитків.

Також глава МЗС зазначив, що для проходження Керченської протоки суднам доводиться взаємодіяти з окупаційною адміністрацією Керченського порту.

"Ми розуміємо затримки, усі проблеми - реальне намагання перебити навігацію, а тим не менше, ми ж від судновласників маємо отримати всі докази і заяви. А вони іноді цього не хочуть робити, оскільки кажуть, що наступного разу наші кораблі зовсім не зайдуть сюди. Тому дуже простого рішення з навігацією немає", - пояснив міністр.

Глава МЗС наголосив, що необхідно працювати з тими державами, під прапорами яких судна прямують в українські порти в Бердянську і Маріуполі. Також йдеться про те, що російська сторона зупиняє судна під прапорами країн Європейського Союзу.

"Відбувається квазіокупація Азовського моря", - заявив Клімкін.

За його словами, проблема полягає не тільки у тому, щоби захистити державу і берегову лінію, а в тому, щоби дозволити здійснювати вільну морську навігацію.

"Я вважаю, що в плані безпекової присутності є чітка стратегія. Вона, на жаль, не може бути зреалізована ані сьогодні, не завтра, але вона здійснюється. Найближчим часом буде засідання Ради національної безпеки і оборони, буде рішення, але багато елементів цього рішення вже реалізується", - сказав Клімкін.

Водночас, він зауважив: "Ми не можемо піти, наприклад, на загострення, ми можемо, але тоді ці порти будуть зовсім відрізані".

Як повідомляв УНІАН, із другої половини квітня російські прикордонники почали зупиняти для огляду іноземні та українські судна, які прямують з або до українських портів. У Державній прикордонній службі зазначають, що Україна є заручником ситуації з 2004 року, а саме, заручником угоди про співробітництво між Україною та РФ в Азовському морі та Керченській протоці, що визначає Азовське море як море внутрішнього користування двох держав. Таким чином, як російські, так і українські прикордонники можуть оглядати ті судна, які, на їхню думку, викликають якісь підозри.

За словами Клімкіна, РФ застосовує передбачений угодою контроль для того, щоб погіршити свободу судноплавства в Азовському морі, підвищити ставки в політичній грі та створити тиск в інших питаннях, зокрема щодо окупованого Криму.