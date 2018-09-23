Ситник заявляє про відсутність конфлікту з Холодницьким і сподівається на продовження співпраці

Директор НАБУ наголошує, що налаштований на співпрацю з САП, щоби розслідувані справи доводилися до логічного завершення.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявляє про відсутність конфлікту з керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким і висловлює сподівання на продовження співпраці між антикорупційними відомствами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник Бюро сказав журналістам.

"В мене немає відчуття, що є конфлікт, тому що можна назвати конфліктом будь-які підозри, які оголошуються фігурантам по тим справам, які ми розслідуємо", - заявив Ситник.

Він відзначив, що виконання працівниками Бюро своєї робити відносно будь-кого, в тому числі прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не є конфіктом.

"Якщо у нас інформація, що є неправомірні дії будь-кого, ми вживаємо передбачені законом заходи, і фіксуємо правопорушення", - додав він.

"Чи можна це назвати особистим конфліктом, мабуть все ж таки ні, тому, що це просто виконання - і не директором антикорупційного бюро - а це виконання роботи детективів НАБУ, слідчих ГПУ і прокурорів ГПУ", - заявив Ситник.

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Таким чином він пояснив, що 20 вересня, біля офісу САП детективи Бюро проводили санкціоновані прокурорами ГПУ слідчі дії.

Також Ситника попросили розповісти, як він бачить свою подальшу взаємодію з керівником САП Назаром Холодницьким і чи можлива взагалі продуктивна співпраця між НАБУ і САП.

"Співпраця триває. На жаль, скажу відверто, що ми після справи "рюкзаків" чекаємо кожного дня, що якусь нову таку справу (буде) закрито, або злито чи якусь угоду підписано і справа фактично буде (припинена - УНІАН)... Але в цілому робота іде і зараз справи передаються до суду", - сказав Ситник.

Він нагадав, що рішення про затримання або арешт особи, оголошення особи у розшук приймається детективом за погодженням з прокурором.

"Співпраця ця є і сподіваюсь, що вона буде продовжуватися. Ми зі свого боку налаштовані на цю співпрацю. Ми все робимо для того, щоби ці справи рухалися вперед", - заявив очільник НАБУ.