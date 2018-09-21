САП відкрила кримінальне провадження проти Ситника

Прокуратура перевіряє заяву Омеляна щодо того, що директор НАБУ завчасно попередив його про обшук.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого розголошення даних досудового розслідування директором НАБУ Артемом Ситником.

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Як йдеться у повідомленні САП у Facebook, мова йде про вчорашню заяву Володимира Омеляна, підозрюваного у незаконному збагаченні, щодо завчасного повідомлення йому Ситником інформації про заплановане проведення обшуку за місцем його проживання.

«Попередньо, зазначена заява не вбачається голослівною, адже матеріали кримінального провадження, в якому йому повідомлено про підозру, містять відомості про наявність телефонних з’єднань між Омеляном В.В. та абонентом, записаним як «Артем Ситник», напередодні проведення обшуку, зокрема о 08.00 год., 11.32 год., 19.09 год., 23.42 год. 02.11.2017 року», - наголошується у повідомленні.

Повідомляється, що з метою забезпечення ефективності досудового розслідування матеріали розпочатого кримінального провадження будуть спрямовані Генеральному прокурору для визначення органу досудового слідства

«Одночасно звертаємо увагу, що Ситником А.С. послідовно, постійно і систематично здійснюється неправомірне розголошення даних досудового розслідування, що істотно шкодить інтересам кримінального провадження», - наголосили в САП.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян, підозрюваний у незаконному збагаченні, заявляє, що про обшук у нього вдома його попередив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник. Сам Ситник це заперечує.

Нагадаємо, 19 вересня між співробітниками САП та НАБУ сталась сутичка. Конфлікт почався з того, що глава САП Назар Холодницький повідомив про спробу встановити "прослушку" в кабінеті САП.