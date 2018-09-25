Екс-голова МЗС Італії: Рим не пропонуватиме зняття санкцій з РФ "вже завтра"

За словами Франко Фраттіні, у грудні, коли ЄС вчергове переглядатиме режим секторальних санкцій щодо Росії, Рим висуне політичну пропозицію щодо того, як поступово, крок за кроком обговорювати санкції.

Італія не пропонуватиме негайного зняття санкцій з РФ, проте висуне політичну пропозицію щодо поступового обговорення санкційного режиму.

Про це у інтерв’ю «Європейській правді» заявив екс-глава МЗС Італії Франко Фраттіні.

Фраттіні висловив упевненість, що нинішній уряд Італії, який задекларував у коаліційній угоді необхідність зняття санкцій з РФ, "не зайде надто далеко".

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"Італія гратиме відповідальну гру. В тому числі у питанні санкцій… Це нереалістично – думати, що (санкції припиняться) "вже завтра". Але Італія зробить пропозицію. Треба вивчити: чи можливо знову залучити Росію (до поновлення співпраці з ЄС) у окремих сферах?" - відзначив Фраттіні.

За його словами, у грудні, коли ЄС вчергове переглядатиме режим секторальних санкцій щодо Росії, Рим висуне політичну пропозицію щодо того, як поступово, крок за кроком обговорювати санкції.

"Можливо, йтиметься про окремі сфери, де зараз діють санкції, можливо – про їхню тривалість. Не буде такого, щоби Італія просто заветувала продовження санкцій – і саме тому вона не зробила цього під час останнього перегляду в червні", - зазначив Фраттіні.